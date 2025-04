Thesocialpost.it - Garlasco, le conclusioni del genetista della procura: “C’è il Dna di Andrea Sempio su due unghie di Chiara Poggi”

A quasi 17 anni dal delitto di, emergono nuovi dettagli dalle analisi genetiche effettuate sui reperti trovati sotto ledi, uccisa il 13 agosto 2007. Secondo la relazione dei consulentidi Pavia, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, sarebbero stati identificati cinque differenti profili genetici maschili, uno dei quali risulta compatibile con il DNA di, amico del fratellovittima.Il confronto genetico e le nuove indaginiLe tracce genetiche in questione sono state rinvenute su due ditamano destragiovane e sono ora oggetto di un confronto con il materiale genetico prelevato ail 13 marzo scorso. Questo esame verrà approfondito nell’ambito di un incidente probatorio fissato per il 9 aprile.L’indagine nei confronti diè stata riaperta su impulso di una consulenza presentata dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di