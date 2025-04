Thesocialpost.it - Caro spesa, ecco la tecnica infallibile per risparmiare. Il segreto degli esperti

Leggi su Thesocialpost.it

Gli italiani sono alle prese con una crisi economica devastante. Il carrello dellaè sempre più vuoto e il costo dellasempre più alto. I prezzi sono alle stelle, così come l’inflazione. E a rimetterci sono i cittadini, che non vedono luci in fondo al tunnel. Alla luce di tale situazione i cittadini stanno già operando tagli e rinunce, cercando di fare economia. Dalle rilevazioni aggiornate dell’O.N.F. (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) emergono dati preoccupati, come quelli che parlano di una diminuzione di oltre il 16% del consumo di carne e pesce (visti i forti rincari di questi prodotti). Spesso tutto questo si ripercuote anche sulla salute. Alla luce di questa situazione, Federconsumatori ha stilato una guida su comesulla. Vediamola.Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflittoComeI consiglidi Federconsumatori su comesullasono:– Stilare una lista prima di andare a fare la: questo ci fa capire cosa è davvero necessario ed evita acquisti impulsivi.