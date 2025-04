Secoloditalia.it - Difesa Ue, il Pd si schianta ancora e decide di non decidere. Ma straparla di maggioranza divisa. Come sono andate le cose

Il voto di mercoledì alla relazione sulla politica estera e sicurezza comune approvata dal Parlamento europeo, ha dato fiato alle trombe della sinistra e giornali anti-govertnativi che segnalano “la spaccatura” del centrodestra. Giubilanti in coro dichiarano che le forze delladi governo sidivise in tre: sì di FI, no della Lega e astensione del FdI. Un po’ di filologia politica e di memoria a breve termine andrebbero coltivate.Anzitutto, si vedrebbe che si tratta di posizioni diverse ma portate avanti in blocco da ciascun partito e, soprattutto, coerenti con i gruppi parlamentari ai quali le tre forze fanno capo all’Europarlamento. Per questocommoventi i “trasalimenti” delle opposizioni e di alcuni opinionisti che hanno veicolato il votouna fatto nuovo, tale da marcare il segnale politico di una fantomatica “rottura”.