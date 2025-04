Thesocialpost.it - Ddl sicurezza, blitz del governo affossa il testo in Senato. La Lega attacca il Colle: “Le leggi le fa la politica”

ROMA – Colpo di scena sul ddl: ilprepara un nuovo decreto legge che di fatto manda in archivio il disegno di legge in discussione al. Il provvedimento, atteso domani sul tavolo del Consiglio dei ministri, incorporerà i contenuti del ddl con alcune modifiche sollecitate dal Quirinale, in particolare sui detenuti madri e sul divieto di acquisto di sim da parte dei migranti senza permesso di soggiorno.L’iniziativa consente all’esecutivo di aggirare lo stallo parlamentare: il ddl, dopo l’approvazione del, sarebbe dovuto tornare alla Camera per una terza lettura a causa di un problema di copertura finanziaria, allungando i tempi. Con il decreto, invece, ilviene superato e riscritto direttamente dall’esecutivo.Nel nuovo decreto saranno inserite anche le misure sullo scudo penale e la tutelale per gli agenti di pubblica, confermando la linea dura delsul fronte dell’ordine pubblico.