"Ma stiamo scherzando?". Grande Fratello, Signorini scioccato su Zeudi fa sapere "Ha preso soldi…"

?Durante una recente puntata del programma “Boom”, la giornalista Grazia Sambruna ha informato il conduttore del “”, Alfonso, riguardo a una raccolta fondi organizzata dai fan perDi Palma, ex concorrente del reality. L’obiettivo di questa iniziativa era compensareper il montepremi non vinto, raccogliendo in un solo giorno circa 27.000 euro.Alfonso, sordalla notizia, ha espresso il suo disappunto sottolineando che, come tutti gli altri partecipanti, ha già ricevuto un compenso per la sua partecipazione al programma. Ha dichiarato: “Ma scherziamo? Questa roba è vera?ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente, è stata pagata. Ha firmato un contratto e hadei soldi per fare il GF”.ha inoltre evidenziato che tutti gli inquilini della casa percepiscono un cachet, incluso per le apparizioni successive all’eliminazione: “Prendono i soldi anche per stare nel parterre degli ex concorrenti, hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito”.