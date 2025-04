Udine20.it - Mondo Mizuki, Mondo Yokai, la mostra visitabile a Udine fino al 30 agosto 2025

Leggi su Udine20.it

100 opere originali, molte delle quali esposte fuori dal Giappone per la prima volta, riproduzioni, riviste, libri, documenti video e testi critici per ricostruire l’universo di Shigeruuno dei più grandi maestri giapponesi di manga. ÈYokai, laa cura di Canicola e Vincenzo Filosa ePRO, Tokyo che dal 26 aprile al 30porta negli spazi di Casa Cavazzini al’universo creativo di un Maestro senza eguali, specialista di storie di yokai – le mostruose apparizioni della mitologia giapponese – e studioso del relativo folklore, dallo stile unico e personalissimo.Organizzata in occasione della ventisettesima edizione del Far East Film Festival,Yokai è la primain Italia, e la seconda in Europa dopo la personale di Angoulême del 2022, a celebrare uno dei più grandi autori dell’arte sequenziale giapponese: un’operazione che permette agli amanti deldei manga, e non solo, di perdersi tra capolavori indimenticabili.