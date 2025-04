Iodonna.it - Dall'esclusiva serie di arredi di Saint Laurent, alla capsule di Valextra, fino ai luoghi must per i fashionistas. Tutta la moda al Salone del Mobile 2025

Leggi su Iodonna.it

Instzioni high-tech, location storiche, eventi jet-set, mostre e openings imminenti. In tutti i districts di Milano in questi giorni fervono i preparativi per la Design Week che, anno dopo anno, vede una sensibile espansione degli eventi collaterali. Dal 7 aprilealmeno al 13 (ma in parecchi casi anche oltre), è garantito che non ci sarà tempo di annoiarsi. Questo grazie anche alle numerose iniziative, che intrecciano il mondo dellaa quello deldel. Ecco tutti gli appuntamenti cult da segnarsi in agenda. Leggi anche ›dele Fuori: Milano capitale del design ad aprilelaaldelMentre Rho Milano Fiera è la meta per gli addetti ai lavori, il capoluogo lombardo scalda i motori per il Fuori