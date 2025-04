Ilnapolista.it - Napoli, McTominay oggi in campo in maniera regolare. Spinazzola ancora in dubbio (Sky)

A Sky Sport, Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, conferma che in panchina a Bologna ci sarà Stellini, vice di Conte che è squalificato. I due sono insieme da tempo immemore. Contro il Bologna, ildovrebbe ritornare il 4-3-3, modulo con cui è arrivata l’ultima vittoria in trasferta.inininLe parole di Francesco Modugno:«Ebbe tutto inizio con il Bologna all’andata, ci fu la svolta. Da lì è cominciata questa scalata per riportare ilin Champions. Invece adesso si ritrova lassù a tre punti dall’Inter. Vigilia di una partita significativa, forse decisiva, impegnativa, secondo il calendario. Poi bisogna capire i momenti in cui affronti le squadre. Bologna in gran salute, armonioso, è trasferta complicata.