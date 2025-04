Anteprima24.it - Benevento, ok all’accensione degli impianti termici in deroga fino al 15 aprile

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza per autorizzare, in, l’accensionedi riscaldamentoal 152025.La norma in vigore, si ricorda, prevede il periodo di eserciziodi riscaldamento, nella fascia climatica in cui si trova, dal 15 novembreal 31 marzo. Permette tuttavia ai Sindaci dire in caso di persistere di temperature fredde e di anomalie climatiche, circostanze di cui il sindaco Mastella ha ravvisato gli estremi in questa circostanza. L'articolo, okinal 15proviene da Anteprima24.it.