Perché non vado a trovarlo in ospedale Vittorio Sgarbi le parole strazianti della figlia Evelina

Leggi su Caffeinamagazine.it

, l’amara confessione. Da alcuni giorni il noto critico d’arte e politico è ricoverato ina causadepressione. Recentemente alcuni suoi amici lo hanno visitato e ne hanno parlato: “La depressione èdel suo narcisismo ferito, il suo universo si sta restringendo. Per uno come lui, che ha sempre pensato di poter dominare il mondo con la sua mente, è un dramma profondo” ha raccontato Marcello Veneziani.Anche Morgan ha espresso il suo punto di vista: “, la personificazione dell’intelligenza evitalità, ha rinunciato a lottare per affermare la rinascita culturale di un paese che, con ingratitudine, lo ha colpito duramente e abbattuto. Anche il genio è di carne e ossa”. Nella puntata di oggi, giovedì 3 aprile, de La Volta Buona ladi, è stata ospite di Caterina Balivo e ha fatto una triste ammissione.