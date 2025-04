Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, Barzan sulla perizia fonica: “Non è la voce di Manuela, a quell’ora cercava borse online”

Secondo il consulente della Procura di Rimini, laregistrata nell’audio della telecamera di via del Ciclaminosarebbe compatibile con quella di Louis Dassilva, indagato per l’omicidio di, avvenuto la sera del 3 ottobre scorso. Ma l’analisi dell’audio ha portato alla luce un ulteriore dettaglio: oltre allamaschile, ne sarebbe presente anche una femminile, ritenuta molto simile a quella diBianchi, nuora della vittima ed ex amante di Dassilva.Il punto della difesaSul contenuto della registrazione è intervenuto Davide, criminalista e consulente della difesa diBianchi, attualmente indagata per favoreggiamento. Secondo, lafemminile captata potrebbe appartenere alla stessa vittima.“Lafemminile rilevata nelle registrazioni è difficilmente distinguibile a causa della sovrapposizione di rumori e distorsioni ambientali”, ha dichiarato