Ilfattoquotidiano.it - Libia, Tripoli sospende l’attività di Unhcr e ong: “Minano la sovranità e alterano l’equilibrio demografico”

Mentre il governo italiano fa intercettare le ong dai servizi segreti, come il sottosegretario Alfredo Mantovano ha ammesso sul caso Paragon, il governo libico dine, compresa quella dell’, l’Agenzia ONU per i rifugiati. L’accusa è di voler minare ladello Stato libico, come da un comunicato del 2 aprile dell’Agenzia per la sicurezza interna (Asi). Le organizzazioni coinvolte nella sospensione includono International Rescue Committee (Irc), Norwegian Refugee Council, Terre des Hommes Italia, International Medical Corps, Danish Refugee Council, Médecins Sans Frontières, CARE Germania-Lussemburgo, e le italiane Intersos, Acted e Cesvi, oltre all’. Il portavoce dell’Asi, Salem Gheith, ha detto che l’Agenzia ha le prove di “attività coordinate da organizzazioni internazionali sotto copertura umanitaria, per insediare sul territorio libico cittadini migranti irregolari, in particolare di origine subsahariana”.