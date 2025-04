Agi.it - Ilaria Sula è stata uccisa con quattro coltellate al collo

AGI -, la 22enne scomparsa, lo scorso 25 marzo, dalla sua casa di Roma, dove era arrivata per motivi di studio, e ritrovata cadavere nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione, sarebbecon almeno 4all'altezza del. Questo quanto emerge, secondo quanto apprende AGI, da una prima ispezione cadaverica. Per l'omicidio è stato arrestato il suo ex fidanzato di 23 anni originario delle Filippine. Polizia Scientifica nell'appartamento di via Homs Diverse macchie di sangue, soprattutto nella camera da letto sono state trovate dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma intervenuti per una perquisizione, nella giornata di ieri, nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dovesarebbecolpita econ un coltello dall'ex fidanzato.