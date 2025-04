Quotidiano.net - Macron invita gli imprenditori francesi a sospendere investimenti negli USA per dazi

Il presidente francese, Emmanuel, hato glidei settori colpiti daia "gliStati Uniti" in attesa di "ogni ulteriore chiarimento". Ricevendo gliall'Eliseo,ha aggiunto che "nulla è escluso" nella risposta della Francia e dell'Unione europea aiamericani. Emmanuelha parlato oggi deicome di una decisione "brutale e infondata", "uno shock per il commercio internazionale". In occasione di una riunione all'Eliseo con i rappresentanti delle filiere esportatrici e dell'a,ha denunciato la decisione "brutale e infondata" di Donald Trump: "Non si correggono i deficit commerciali mettendo dei" ha detto ammettendo che avranno "un impatto massiccio" sull'economia europea.