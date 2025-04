Thesocialpost.it - Violenza sessuale su una studentessa, arrestato un professore mentre fa lezione

Leggi su Thesocialpost.it

Undi un istituto superiore di Pontedera è statoquesta mattina con la pesante accusa disu una, all’epoca dei fatti minorenne, e di comportamenti inopportuni verso altre giovani.L’uomo è stato raggiunto in classe dagli agenti del commissariato di Pontedera, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Al termine delle formalità di rito, ilè stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini, condotte con il massimo riserbo per tutelare le vittime, sono ancora in corso. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe molestato diverse studentesse, arrivando a compiere atti sessuali con una di loro.La notizia ha destato scalpore e preoccupazione nella comunità scolastica. La dirigente scolastica ha espresso la sua vicinanza alle studentesse coinvolte e alle loro famiglie, assicurando la massima collaborazione con le autorità inquirenti.