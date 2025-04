It.insideover.com - Analfabetismo funzionale: un’emergenza nascosta

L’Italia, culla del Rinascimento, patria di Dante e Leonardo, terra di una ricchezza culturale millenaria, si crogiola spesso nell’immagine di sé: nazione profondamente radicata nella conoscenza e nelle arti. Eppure, dietro questa facciata luminosa, si cela un’ombra inquietante, un male silenzioso che mina le fondamenta stesse della nostra società: l’. Non si tratta, fortunatamente, dell’incapacità di leggere e scrivere in senso stretto – fenomeno residuale nel nostro Paese, ma che comunque meriterebbe maggiore attenzione – bensì di una condizione ben più subdola e diffusa: la difficoltà, per un numero allarmante di italiani, di comprendere, utilizzare e interpretare in modo efficace le informazioni scritte con cui ci confrontiamo nella vita quotidiana.Questo mio scritto non vuole essere un atto d’accusa sterile, né un lamento pessimistico.