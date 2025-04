Unlimitednews.it - Nuovi raid israeliani a Gaza, settantacinque i morti

(ITALPRESS) – Sono 75 i palestinesi uccisi a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano dall’alba di oggi sulla Striscia di. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera citando fonti mediche. Le autorità disono sotto il controllo del gruppo armato islamista Hamas, contro cui l’esercito israeliano ha intensificato ieri l’offensiva ripresa il 18 marzo. Le Forze di difesa israeliane (Idf), coadiuvate dall’intelligence, lo Shin Bet, “hanno attaccato alcuni terroristi di spicco che si trovavano in un complesso di comando e controllo dell’organizzazione terroristica Hamas nell’area diCity”, hanno annunciato le Idf. “Il complesso di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare ed eseguire atti terroristici contro cittadini dello Stato di Israele e dell’esercito”, ha affermato le Idf, chiarendo che “prima dell’attacco, sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l’uso di armi di precisione, allarmi preventivi e osservazioni aeree”.