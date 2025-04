Quotidiano.net - Marco Rubio: Gli Stati Uniti sostengono una Nato più forte e vitale

Leggi su Quotidiano.net

"Vedo dell'isteria in giro per il mondo e anche negli: gli Usa sono attivi nellacome non mai". Lo ha detto il segretario di Stato Usaal quartier generale della. "Il presidente Trump ha chiarito che sostiene la. Rimarremo nella. Ma vogliamo che lasia più. Vogliamo che lasia più. E l'unico modo in cui lapuò diventare piùè se i nostri partner, glinazionali che compongono questa importante alleanza, hanno più capacità".