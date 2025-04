Thesocialpost.it - Autovelox, il trucco per ridurre la multa e salvare i punti patente: è legale, lo dice la Cassazione

Leggi su Thesocialpost.it

, comelegalmente le multe e proteggere i. Una recente interpretazione della Corte dipotrebbe offrire un’opportunità agli automobilisti italiani perl’impatto delle multe dae proteggere i. Tuttavia, è fondamentale comprendere i limiti legali e le implicazioni etiche di questa strategia.e decurtazione deiGlisono dispositivi essenziali per il controllo della velocità sulle strade italiane. Tuttavia, per gli automobilisti, ricevere unaper eccesso di velocità comporta conseguenze sia economiche che amministrative, in particolare la decurtazione deidalla.Le violazioni ripetute possono portare alla sospensione o al ritiro del documento di guida, motivo per cui molti automobilisti cercano soluzioni per limitare gli effetti negativi delle sanzioni.