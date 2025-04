Oasport.it - Biathlon, scintille tra Lægreid e Samuelsson. È cominciata la nuova rivalità maschile?

La Coppa del Mondo di2024-25 è terminata da pochi giorni. Dopo essere giunto tre volte secondo in classifica generale, Sturla Holmsi è finalmente consacrato, vincendo sul campo la Sfera di cristallo. Ci teneva parecchio, il norvegese, a battere il connazionale Johannes Thingnes Bø prima che quest’ultimo lasciasse il palcoscenico agonistico.Il giorno dell’addio del fuoriclasse di Stryn (e del fratello maggiore Tarjei) è stato però “macchiato” dalla sceneggiata dello svedese Sebastian, che ha zittito il pubblico di Holmenkollen nel momento in cui ha tagliato il traguardo, da vincitore, della mass start. L’ennesimo atteggiamento infelice da parte di chi pare divertirsi a provocare.Si sa che tra Norvegia e Svezia non corre buon sangue negli sport invernali. La, soprattutto nelle discipline nordiche, è fortissima.