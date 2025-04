Pordenonetoday.it - Al via i lavori sull'illuminazione pubblica: come cambia la viabilità a Pordenone

Leggi su Pordenonetoday.it

Cominceranno a breve gli interventi di implementazione dell’. a partire dal 7 aprile 2025 cominceranno le attività di scavo per l’interramento della linea aerea in una zona specifica della città di: via Segaluzza (dal 7 al 18 aprile) e via Villanova di sotto (dal 7.