Dune | tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Stasera, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2021 diretto da Denis Villeneuve. La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di, già trasposto neldel 1984 di David Lynch e con due miniserie tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIn un distante futuro dell’umanità esiste un pianeta chiamato Arrakis, detto “”. Questo pianeta, completamente sabbioso, è l’unica fonte della sostanza più preziosa dell’universo, la “spezia”: essa è una sostanza psichedelica simile a una polvere luccicante e presente nelle sabbie che coprono il pianeta, che conferisce il dono della premonizione e amplifica le capacità mentali, rendendo possibile l’utilizzo dei macchinari per il viaggio interstellare; è inoltre ritenuta sacra dai nativi di, i Fremen, per via degli effetti visionari che ha sugli umani.