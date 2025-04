Secoloditalia.it - Trump vuole spedire gli immigrati irregolari in Libia. Il modello Italia-Albania fa breccia alla Casa Bianca

Il, sul fronte dell’immigrazione irregolare, a quanto pare fain Europa ma anche negli Usa, almeno a giudicare dagli ultimi annunci che arrivano d. Gli Stati Uniti hanno avviato contatti con lae altri Paesi dell’Africa, dell’America Latina e dell’Europa orientale per individuare destinazioni alternative in cui trasferireespulsi dal territorio statunitense ma che non possono essere rimpatriati direttamente nei loro Paesi di origine. Lo riferisce il “Wall Street Journal“, citando fonti dell’amministrazione statunitense, secondo cui tra i Paesi contattati figurano anche, Ruanda, Benin, Eswatini, Moldova, Mongolia e Kosovo. Gli Usa auspicano che questi Stati possano accettare il trasferimento in cambio di contropartite di tipo economico o politico, nell’ambito di uno degli obiettivi prioritari del presidente: aumentare in maniera decisa il numero dei rimpatri.