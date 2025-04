Dayitalianews.com - Agrate Brianza, incidente in moto: trasportato in ospedale 26enne

In via Trivulzio, ad, si è verificato unoggi, 3 aprile, intorno alle 12:30. A scontrarsi sono stati un autoarticolato e una, guidata da un giovane di 26 anni. L’unico ferito è stato ilciclista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i primi rilievi, e un’ambulanza, giunta in codice giallo. Il ragazzo è stato poiall’di Vimercate per una sospetta frattura al piede.La dinamica dell’Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l’autoarticolato proveniva da Cavenago e, mentre svoltava a sinistra in via Trivulzio, è avvenuto l’impatto con ilciclista. Come evidenziato dal comandante della polizia locale, sulla carreggiata non sono stati trovati segni di brusche frenate.