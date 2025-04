Secoloditalia.it - Condannata Lucrezia Selassiè: era accusata di stalking verso l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo

Leggi su Secoloditalia.it

Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha condannato a un anno e otto mesiHailé, sedicente principessa etiopediai danni. La decisione è arrivata dopo il processo con rito abbreviato mentre la pena nei confronti della donna rimane sospesa. In precedenza, la procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Secondo l’accusa, la donna avrebbe tormentato il campione di nuoto paralimpico, presente in aula, fino a minacciarlo di morte., lei eebbero una relazione al “Gf vip”avevano avuto una relazione durante il programma del “Grande fratello vip” nell’edizione 2021 – 2022, che è terminata poco dopo la fine del reality show. A quanto pare, la ragazza non ha accettato la fine della rapporto con ile ha iniziato ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi nei suoi confronti.