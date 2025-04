Il grande padel internazionale a Roma | dal 7 aprile il Fip Silver

Leggi su Ildenaro.it

, 3 apr. (askanews) – Iltorna acon il primo torneo del Cupra Fip Tour, il circuito professionistico della Fip (InternationalFederation), che si snoda su cinque continenti e nel 2025 conta 288 tornei in 44 Paesi. Dal 7 al 13, nella capitale si giocherà – si legge in una nota – il FipMediolanumCup al Villa PamphiliClub, con ingresso libero per tutta la settimana. Nel maschile, in programma un tabellone di qualificazione e un main draw da 32 coppie. Nel femminile, main draw con 22 coppie. Tanti i campioni che scenderanno in campo a partire dai numero uno del tabellone maschile, Javi Garcia e Javi Barahona, rispettivamente numero 33 e 28 del Ranking mondiale. E poi ci sono gli azzurri ai vertici delle classifiche nazionali, argento agli Europei 2024 a Cagliari e quarti al Mondiale maschile di Doha dello scorso novembre: da Lorenzo Di Giovanni a Simone Cremona, rispettivamente numero 131 e 78 al mondo, a Riccardo Sinicropi (170).