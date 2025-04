Liberoquotidiano.it - Caro bollette, Cacciola (Ond): “Il 40% delle pmi ha ridotto i servizi per i costi energetici”

“Ilenergia non è solo un problema dipiù alte. È una minaccia esistenziale per molte pmi, che rischiano di chiudere o di ridimensionare drasticamente la loro attività. Non possiamo permetterlo. Aumentano idi produzione, si riducono i profitti, cala la domanda interna, le banche stringono i cordoni e si fermano gli investimenti. Un circuito che va assolutamente interrotto. Con l'aumento del 65% dei, il 40%piccole e media imprese hamentre il 70%imprese ha dovuto aumentare i prezzi di beni eofferti. Per non parlareriduzioni del personale. Le imprese stanno cercando di ridurre i consumi, di rinegoziare i contratti, di gestire al meglio la liquidità. Ma, a medio-lungo termine, servono investimenti in efficienza energetica, in fonti rinnovabili, in innovazione.