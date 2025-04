Ilgiorno.it - Riva di Solto, scivola in un bosco e batte la testa: morto 85enne

Bergamo, 3 aprile 2025 – A dare l’allarme sono stati i famigliari non vedendolo rientrare a casa per pranzo e sono usciti a cercarlo e hanno fatto la terribile scoperta. Giuseppe Gallizioli, 85anni, didi, èdopo essereto e caduto in unnon lontano dalla sua abitazione. Da una prima ricostruzione l’anziano era uscito da casa ieri mattina per poi rientrare per il pranzo. E i famigliari non vedendolo rientrare hanno iniziato a cercarlo. Il pensionato è stato trovato a poche decine di metri di distanza, in fondo a una valletta, dove era cadutondo la. Non si può escludere che all’origine ci possa essere stato un malore improvviso. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, ma al personale sanitario non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso.