Garlasco, i legali della famiglia Poggi contro la difesa di Stasi: "Andrea Sempio dato in pasto a media"

(Pavia), 3 aprile 2025 - Un ulteriore "tentativo del condannato" di cercare "con ogni mezzo un responsabile 'alternativo' da dare inal circuitotico". Così idi Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 a, liquidano la nuova apertura delle indagini a carico di, definendola "sorprendente" nella memoria depositata al Gip di Pavia lo scorso 25 marzo, dopo che il 20 marzo era stata resa nota dalla Procura la richiesta al Gip per l'incidente probatorio e prima che lo stesso Gip Daniela Garlaschelli facesse notificare alle parti, lunedì 31 marzo, la fissazione dell'udienza del prossimo 9 aprile per il conferimento degli incarichi e i quesiti delle nuove analisi genetiche. Gli avvocatiUn terzo procedimento penale è “sorprendente” Suggestioni del tutto prive di fondamento Gli avvocatiGli avvocati Gian Luigi Tizzoni, che assiste la madre e il padre di Chiara, e il collega Francesco Compagna, per il fratellovittima Marco, amico dell'indagato, nella memoria di sette pagine ripercorrono tutti i dati probatori che nel corso dei diversi processi hanno portato alla condanna definitiva diai 16 anni che ormai sta finendo di scontare (lo stesso 9 aprile ci sarà l'udienza al Tribunale di sorveglianza di Milano per la richiesta di semilibertà).