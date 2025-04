Ilfattoquotidiano.it - L’Inter punta Luis Henrique, lo vuole già al Mondiale: chi è il brasiliano esploso con De Zerbi che si ispira a Leao

ha già individuato il suo primo obiettivo di mercato: si chiama, 23enne esterno d’attacco del Marsigliain questa stagione con Roberto Dein panchina. Mercoledì sera, ad assistere al derby d’andata valido per le semifinali di Coppa Italia, c’era l’ex calciatore di Juventus e Roma Medhi Benatia. Il marocchino è l’attuale direttore sportivo dell’OM. I nerazzurri hanno cominciato a muovere i primi passi per l’ala brasiliana già da diverse settimane. Sia chiudere l’affare entro fine maggio così da avere il giocatore a disposizione per ilper Club.Se la squadra di Simone Inzaghi è alle prese con il momento chiave della stagione in cui risulta ancora in corsa su tutti i fronti (lotta Scudetto, Coppa Italia, e Champions League), la dirigenza sta cominciando a ragionare in vista del mercato estivo.