361magazine.com - Pechino Express: arriva Elettra Lamborghini a sconvolgere la gara

Leggi su 361magazine.com

In onda questa seraLa corsa diprosegue senza sosta eal giro di boa con una tappa che potrebbe ribaltare gli equilibri della competizione. Per le sette coppie in, la puntata di giovedì 3 aprile – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW – sarà un bivio decisivo, reso ancora più imprevedibile da un’ospite speciale:.La cantante, esplosiva e imprevedibile, sarà il malus della puntata, portando con sé la temutissima “bandiera leopardata”. Evitarla sarà fondamentale, perché chi finirà nel suo mirino subirà una penalità che potrebbe costare minuti preziosi.Una corsa tra imprevisti e strategieSotto la guida di Costantino della Gherardesca e dell’inviato Fru, i viaggiatori dovranno percorrere 374 chilometri, da Sukhothai a Chiang Mai, passando per Lampang, dove li attende il Libro Rosso, fondamentale per le sorti della