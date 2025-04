Ilfattoquotidiano.it - Davanti ai dazi di Trump l’Ue ha due strade: aprire ai negoziati o puntare al ‘regime change’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dicolpiscono in modo grave l’economia mondiale: sia i consumatori sia i produttori, incluse le catene del valore di alcuni settori industriali molto integrati a livello internazionale (come l’auto). Colpiscono in modo particolare alcuni Paesi in via di sviluppo (Cambogia, Vietnam, Brasile), che praticano ai fini dell’industrializzazione la strategia della ‘infant industry’ (protezionismo temporaneo). Anche l’Europa vede pesantemente tassate le sue esportazioni oltreatlantico: 10% ‘di base’ (vale per tutti i Paesi del mondo) e un 20% ‘specifico’ per.Isono tutti diversi a seconda delle situazioni geografiche e qualche volta anche settoriali, perciò la pubblica amministrazione americana, colpita dai licenziamenti di Musk, farà non poca fatica ad applicarli.Per stimare gli impatti, la prima questione è capire quanto di questa tassa i produttori riusciranno a scaricare sui prezzi finali e sul consumatore Usa, e quanto invece verrà assorbito dal calo di profitti, salari e occupazione nelle aziende esportatrici.