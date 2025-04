Thesocialpost.it - “Uccisa con 4 coltellate al collo”. Ilaria Sula: il sangue e il corpo spostato, è pressing sui genitori dell’ex

Tracce disono state individuate nell’appartamento di via Homs, luogo in cui è stata. Gli investigatori della polizia scientifica, impegnati nei rilievi, hanno effettuato un sopralluogo mercoledì pomeriggio, destinato a ripetersi anche oggi, giovedì 3 aprile. La giovane sarebbe stata colpita con almeno quattroal, con ilrinvenuto principalmente nella camera da letto del presunto omicida.Indagini e possibili aggravantiLe indagini proseguono e si valutano le aggravanti della premeditazione e della crudeltà nei confronti del 23enne accusato, per ora, di omicidio e occultamento di cadavere. Le prove raccolte nell’appartamento situato nel quartiere Africano saranno fondamentali per definire ulteriormente il quadro accusatorio.Uno degli elementi chiave è l’arma del delitto.