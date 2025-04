Anteprima24.it - Soppalco senza autorizzazione sismica, a Napoli sequestrato un ‘B&B’ in costruzione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale di, a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini, è intervenuta nel quartiere Mercato, in un’area sottoposta a vincolo della soprintendenza, dove erano in corso lavori edili finalizzati alla trasformazione di un locale commerciale in civile abitazione, presumibilmente destinata a divenire un B&B, mediante la realizzazione di due camere e sovrastante, quest’ultimo inoltre realizzatola necessaria. La Polizia Locale diha denunciato il proprietario e hal’immobile. L'articolo, aun ‘B&B’ inproviene da Anteprima24.it.