Unlimitednews.it - Dazi, Tajani consegna a Sefcovic lista prodotti italiani da tutelare

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Hoto al commissariounadisui quali bisogna intervenire affinchè possano essere tutelati” nella trattativa che ci sarà all’interno dell’Unione europea in vista della decisione del Consiglio di lunedì a Lussemburgo. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in un punto stampa con i giornalisti dopo l’incontro avuto con il commissario Ue al Commercio, Marosha menzionato, tra gli altri, la produzione vinicola, i motocicli, i settori che riguardano la gioielleria e le pietre preziose.Lacontiene “una trentina di punti”, ha precisato il titolare della Farnesina. Rispondendo a una domanda dei giornalisti,ha poi detto di ritenere che, con la decisione di introdurre un nuovo sistema tariffario, “gli Stati Uniti vogliano puntare sul rafforzamento” della produzione industriale in America.