Secoloditalia.it - Arezzo, un maranza lancia una bottiglia di vetro in una gelateria e sfiora di poco un neonato (video)

Un giovaneha seminato il panico in unadi, tirando immotivatamente unadiin unae rischiando di colpire in testa unnel passeggino. Il papà del bambino che ha rischiato di rimanere vittima dell’aggressione, secondo quanto emerge dalpubblicato su Instagram da Welcome to favelas, si è alzato di scatto dalla sedia ha intimato al giovane di andare via. Ilha provato a resistere con spavalderia agli avvertimenti del genitore, sfidandolo assieme a un amico e chiedendogli anche di uscire fuori dal locale per confrontarsi mentre un altro ragazzo ha provato a trascinarlo via. Un quarto ragazzo si è aggiunto alla discussione, urlando ai ragazzi facinorosi di allontanarsi dall’esercizio commerciale e prendendo a schiaffi uno dei tre.