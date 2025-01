Golssip.it - Boldi: “Gli extracomunitari vanno trattati bene ma si adattino all’Italia”

"Premesso che il mio è solo un parere personale, credo che anche se a Milano ci sono pericoli e rischi, e c'è sicuramente molto malaffare, in fondo io stodove sono. Perché quando quella è la tua casa, te la sei costruita, te la sei goduta, l'hai fatta con tanti sacrifici, hai il mutuo, non è giusto abbandonarla anche se ora è in difficoltà". A parlare con l'Adnkronos è l'attore Massimo, commentando così gli ultimi fatti della cronaca milanese che, dopo la notizia dello stupro a Capodanno, gettano sempre più ombre sulla sicurezza in città e sollecitano discussioni in merito a misure più restrittive. L'attore, nato a Luino, ma residente a Milano da tanti anni, ammette: "Certo, il rischio è aumentato e sono d'accordo a mantenere l'ordine", spiega. E sul video, girato durante la notte di Capodanno in Piazza Duomo a Milano in cui si vedono giovani 'maranza' a volto coperto che insultano l'Italia e le forze dell'ordine, spiega: "Glidevono esseree non ci devono essere disuguaglianze, ma devono adattarsi al nostro Paese e alle sue regole, soprattutto alla religione.