Casemiro sarebbe aperto alla partenza del Manchester United con probabile destinazione saudita

2025-01-01 18:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Secondo quanto riferito, il centrocampista delsta valutando le sue opzioni con un possibile passaggioSaudi Pro League questo mese.L’outlet brasiliano UOL afferma che il 32enne è disponibile a lasciare l’Old Trafford a gennaio tra l’interesse di sei squadre saudite.Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Ettifaq e Al-Qadisiyah stanno tutti tenendo d’occhio l’ex giocatore del Real Madrid, secondo l’UOL.Si ritiene che Al-Nassril candidato più adatto per assicurarsi i servizi di, e una mossa per il brasilianoun ricongiungimento con l’ex compagno di squadra del Real Cristiano Ronaldo.Il gioco finisce.#MUFC #MUNNEW—(@ManUtd) 30 dicembre 2024Il quotidiano afferma inoltre chea un trasferimento in Arabiae che non ci sono “grandi ostacoli” che ostacolano un accordo.