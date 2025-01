Nerdpool.it - 10 motivi per cui i Thunderbolts della Marvel sono molto più della Suicide Squad della DC

Con l’uscita imminente dinel MCU, è naturale fare paragoni con laDC. Tuttavia, la nuovarapiù di un semplice clone di Task Force X., in uscita il 2 maggio 2025, riunisce vari personaggi da diversi progetti MCU, sotto la regia di Jake Schreier (Città di carta). Il film presenta un gruppo di supercriminali e antieroi reclutati dal governo per missioni pericolose, ma con un tocco unico che lo distingue chiaramente dai progetti DC. Ecco dieciper cui irappresentano qualcosa dipiù speciale.1. Un thriller di spionaggioIl film si ispira ai toni thriller di pellicole come Captain America: The Winter Soldier e Black Widow. Con un focus sull’azione stealth e le rivelazioni,promette una trama ricca di intrighi, in cui ogni missione è strategicamente pianificata per mantenere segreti importanti.