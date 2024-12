Pianetamilan.it - Milan, consigli per gli acquisti: Dybala, vale davvero la pena? Il fisico …

Da tempo non veniva accostato al, ma Pauloè uno di quei profili che possono essere sempre annoverati fra i possibiliin estate. L'argentino, con la maglia della Roma, sta vivendo l'ennesima stagione difficile tra infortuni e altre problematiche. Tra queste anche le conseguenze della sua scelta, all'ultimo minuto, di rifiutare l'Arabia per rimanere nella Capitale. Il suo contratto scade però il 30 giugno 2025 e non è assolutamente detto che alla fine firmi il rinnovo. A quel punto, quindi, potrebbe diventare una suggestione per il club rossonero? La premessa è doverosa. C'è un unico contro, che però batte tutti i pro. Partiamo da questi ultimi però. Come spesso accade per queste occasioni a parametro zero l'età è un fattore che gioca a favore di chi acquista. Paulocompirà 32 anni nel prossimo 2025, che non sono tantissimi, ma ormai non è più nemmeno giovanissimo.