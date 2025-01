Sport.quotidiano.net - Ciclismo: dal 2025 i cartellini gialli anche per le due ruote

Firenze, 1 gennaio- Dopo la fase sperimentale iniziata a metà del 2024 con il nuovo anno entreranno ufficialmente in vigore idell’UCI (Unione Ciclistica Internazionale). Saranno mostrati come ammonimento ad atleti, staff delle squadre e personale al seguito della corsa in caso di comportamento scorretto. Chi riceverà duenell’arco della stessa competizione, sarà estromessa dalla gara e dovrà restare sospeso per sette giorni. Se nell’arco di 30 giorni un corridore riceve tre, la sua attività sarà sospesa per 14 giorni. La sospensione sarà di un mese qualora si riceveranno seiin 52 settimane (un anno solare). La conta dei giorni di sospensione, in ogni caso, partirà sempre dal giorno successivo in cui viene comminata l’ammonizione che fa scattare il provvedimento.