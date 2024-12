Pianetamilan.it - Di Marzio: “Prima offerta del Torino per Casadei”. Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Gianluca Di, giornalista esperto di calciomercato di 'Sky Sport', ilha presentato al Chelsea unaufficiale per acquistare Cesare, centrocampista italiano classe 2003 cresciuto nell'Inter, è stato accostato spesso anche al Milan. Ma, a quanto pare, potrebbe sbarcare sotto la Mole in questa sessione invernale di trattative. Ildel Presidente Urbano Cairo vorrebbe rilevare il ragazzo, trasferitosi a Londra nell'estate 2022 per poco meno di 15 milioni di euro, a titolo definitivo. Lasciando, però, ai 'Blues' un diritto di riacquisto del suo cartellino. Tra le squadre attualmente interessate a, secondo Di, c'è anche la Lazio. Che resta vigile, senza però aver finora presentato proposte ufficiali agli inglesi.