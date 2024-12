Iltempo.it - Chaouqui: "Orlandi? Il Papa non sa dov'è. Pronta ad abbracciare Becciu e ho un bel rapporto con Trump"

Leggi su Iltempo.it

Potrà piacere o meno, ma è un fatto che Francesca Immacolata, quando parla, non lo fa a caso. Spesso nelle sue parole il confine tra il vero e il possibile è sottile quanto il muro che separa il Vaticano dal resto del mondo. E ora il suo nome, che per anni ha continuato a rimbalzare tra Oltretevere e i palazzi del potere, è tornato al centro dell'attenzione. Pietro– fratello di Emanuela, la giovane cittadina vaticana scomparsa oltre 40 anni fa – si è detto convinto che la pr romana abbia delle informazioni cruciali sulla sorte della sorella. Ma lei giura di non sapere nulla. Francesca, ma lei veramente sa cosa è accaduto a Emanuela? «Sapere cosa è accaduto a Emanuela e tacerlo è un reato. Non esistono segreti, neanche quelli di Stato, che proteggano da reati.