Lettera43.it - Capodanno, Salvini insiste su X: «Si può bere come l’anno scorso»

Con un video su X, il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteoè tornato a parlare dei limiti alcolemici inseriti all’interno del nuovo codice della strada, di cui si discute da settimane. Si può o non si può? È stato lo stesso vicepremier a rispondere, sottolineando ancora una volta che «non è cambiato nulla». Nella clip ha letto la domanda di un’utente e ha spiegato: «Annalisa: “Ma perché tutti dicono che non si può piùprima?”. Chi lo dice non ha capito cosa sta dicendo. Il nuovo codice della strada sul consumo di alcol non cambia. nulla. Il massimo era 0.5 prima, il massimo rimane 0.5 oggi. Si potràal cenone esattamente quello che si potevaal cenone. Avete potutocoi parenti a Natale esattamente quello che il codice permetteva di».