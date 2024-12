Ilnapolista.it - Napoli, Mario Rui ha firmato la risoluzione consensuale del contratto (Tmw)

Alla fine “il Professore” lasciaRui ha trovato el’accordo che porta alladelcon il. Dopo oltre 200 presenze con la maglia azzurra, già il primo di gennaio 2025 sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Nella stagione 2022/2023 ha vinto lo scudetto con Spalletti in panchina.Leggi anche: Compagnoni (Sky): «Buongiorno infortunato? ReintegrereiRui, così Olivera può fare il centrale»Rui ha risolto il suocon ilLa notizia da Tmw:“Dopo sette stagioni da protagonista e sei mesi ai margini della squadra,Rui mette la parola ‘fine’ alla sua esperienza al. Il terzino portoghese, classe 1991, con oltre 200 presenze in maglia azzurra, ha appenaladel, attualmente in scadenza a giugno 2026.