Milan, arriva Conceicao e sfiderà la Juventus: derby in famiglia

Manca solo l'ufficialità ed ilavrà un nuovo allenatore: il portoghese Sergio, che esordirà sulla panchina del Diavolo contro lail 3 gennaio in Supercoppa Italiana. Ieri sera, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 contro la Roma e, durante il match, sono uscite diverse notizie sul possibile esonero di Paulo Fonseca. Quest'ultimo, dopo aver lasciato San Siro, ha confermato la fine della sua esperienza sulla panchina del. Per Sergio, tra l'altro, sarà un esordio speciale su quella che sarà la sua nuova panchina. Il portoghese, che da calciatore ha giocato in Serie A e vestito le maglie di Parma, Lazio ed Inter, alla sua prima partita in rossonero affronterà un suo ex calciatore nonché il suo terzo figlio, Francisco. Nato nel 2002, Francisco, soprannominato Chico, è il fratello minore di Sergio jr.