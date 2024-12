Ilrestodelcarlino.it - La tragedia alla vigilia del Capodanno a Cattolica: incidente, motociclista morto sul colpo

Rimini, 30 dicembre 2024 – Ha perso la vita in un tremendo schianto frontaledel. La vittima, P.F., 59 anni, residente a, eraguida di una Harley Davidson che oggi attorno alle 17.40 si è scontrata con un Fiat Ducato in via Emilia-Romagna, non lontano dal "ponte della Conca" nella zona di Torconca. L'impatto è stato violentissimo e il, stando a quanto emerso, sarebbepraticamente suldopo l'urto terribile avvenuto all'interno della corsia percorsa in quel momento dHarley. Il furgone, intestato ad una ditta, era condotto da un trasportatore di 22 anni, residente a Tavullia. Il giovane è stato trovato in stato di choc dai soccorritori. Anche lui ha riportato delle lesioni di lieve entità. E' stato sottoposto al test dell'etilometro e a quello degli stupefacenti, come da prassi, e nei suoi confronti si procederà per il reato di omicidio stradale.