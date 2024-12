Calciomercato.it - Fonseca ufficializza l’esonero: “Sono fuori dal Milan” | VIDEO CM.IT

Il club rossonero è pronto a cambiare allenatore. L’avventura del portoghese volge al termine: il punto della situazione E’ ormai finita l’avventura di Pauloalè davvero ad un passo per il tecnico portoghese. Si aspetta solo il comunicato ufficiale, che potrebbe arrivare già in serata dopo il pareggio contro la Roma., è finita: attesa per(LaPresse) – Calciomercato.itD’altronde c’è già la scelta della nuova guida: con Conceicao allertato e pronto a subentrare al connazionale. Cigià gli accordi con l’ex Porto, per un contratto a un milione di sei mesi con opzione di un anno, a favore del Diavolo.AGGIORNAMENTO DELLE 00.25 – All’uscita da San Siro, Pauloha confermato: “È vero,stato esonerato dal. Quanto mi dispiace? È la vita, la vita è così: la mia coscienza è tranquilla perché ho fatto tutto questo che potevo”.