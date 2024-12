Liberoquotidiano.it - Le accuse contro l'iraniano fermato a Malpensa: c'è questo uomo dietro a Cecilia Sala in ostaggio?

Una spia, unal servizio delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, un finto imprenditore che da almeno dieci anni lavora per il regime degli ayatollah, cliente principale, se non unico, della San'at Danesh Rahpooyab Afklak (Sdra), la società informatica che lui ha fondato nel 2011 a Teheran, a soli 25 anni. Colui che ha assemblato il sistema di navigazione che permette alla dittatura islamica di dirigere i propri missiliobiettivi sensibili occidentali: lo ha piratato negli Stati Uniti e lo ha venduto in Iran.è il profilo che l'Fbi ha tracciato di Mohammad Abedini, 38 anni, ingegnereresidente in Svizzera, nel mandato di cattura internazionale spiccato dalla Corte del Massachusetts, a carico suo e di Mohammad Sadeghi, suo socio e connazionale riuscito negli anni a diventare anche cittadino americano.