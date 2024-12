Notizie.com - Incubo nelle acque del Mar Rosso: due turisti italiani aggrediti da uno squalo a Marsa Alam. Uno di loro è morto

Dueattaccati da uno, in Egitto. Uno di, l’altro è rimasto ferito. L’del Mar.Le vacanze di Natale si sono trasformate nel peggiore dei sogni per due, che sono stati attaccati da uno, sul Mar. Uno diè stato ucciso, l’altro è rimasto ferito.del Mar: dueda uno. Uno di– notizie.comLa vittima è un romano di quarantotto anni, mentre il ferito è di Genivolta, provincia di Verona ed ha sessantanove anni. L’uomo è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Porto Ghalib, a 50 chilometri circa al Nord di. Anche il corpo del sub ucciso è stato trasportato nello stesso nosocomio, sotto la supervisione del pubblico ministero.